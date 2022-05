Inzaghi: «Inter, tenere i migliori e aggiungere qualcosa! Ora l’incontro»

Ultima conferenza stagionale per Inzaghi, che ha parlato in sala stampa dopo Inter-Sampdoria. Queste le considerazioni del tecnico alla fine del campionato, dove purtroppo il titolo è andato al Milan nonostante il 3-0 del Meazza.



Come giudica quanto fatto dall’Inter?

Un’ottima stagione, che sarebbe stata straordinaria con lo scudetto. Se guardo indietro vedo due trofei alzati e il finale della partita di oggi sotto la curva con l’abbraccio dei tifosi. Penso sia stato sincero e meritato, dall’8 luglio questo gruppo nelle cinquantadue partite ha dato tutto quello che poteva in campo.

Andando già alla prossima stagione, secondo Inzaghi cosa deve fare tutto il mondo Inter per fare più degli ottantaquattro punti non bastati per vincere nonostante fossero tanti?

Quello lo analizzeremo, vedremo a mente fredda lucidi. Con la società a metà settimana è già previsto un incontro, sappiamo che ci aspetta una stagione da organizzare nel migliore dei modi sapendo di dover tenere tutti i giocatori migliori e all’occorrenza aggiungere qualcosa. Perché nel calcio, come nella vita, bisogna sempre cercare di migliorarci.

Quando sarà l’incontro?

Penso che tra martedì e mercoledì ci vedremo con la società e il presidente, analizzeremo tutto quello che è stato e che dovremo fare nel nostro percorso.

Inzaghi, che voto darebbe all’Inter?

Più che voto posso dire che è stata un’ottima stagione, sarebbe stata straordinaria con lo scudetto. Purtroppo questo non è avvenuto, bisogna essere lucidi e bravi ad analizzare e cercare di capire dove dobbiamo cercare di migliorare, per fare qualche punto in più. A differenza degli altri anni, dove ottantaquattro punti erano bastati, quest’anno non è successo.