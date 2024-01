Inzaghi: «Inter, tanta fame! Ero abbastaza tranquillo»

Conferenza per Inzaghi al termine di Monza-Inter, la prima partita del girone di ritorno di Serie A. Ecco le parole del tecnico dalla sala stampa dell’U-Power Stadium, raccolte dall’inviato di Inter-News.it.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Monza-Inter.

Avete dimostrato di essere più forti di tutto.

Sì, ma ad Appiano Gentile abbiamo lavorato tanto. I ragazzi hanno fatto quattro-cinque giorni che mi erano piaciuti tanto, stamattina ero abbastanza tranquillo. Abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto da squadra e da gruppo. Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario che sappiamo averci creato tante difficoltà.

La Juventus così vicina è uno stimolo per l’Inter?

Dobbiamo incidere su noi stessi, io lo staff e i giocatori cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi partita dopo partita. Anche pensare a quella dopo non va bene, abbiamo visto anche lo scorso anno. Abbiamo ragionato a questa partita senza pensare alla Supercoppa Italiana e a Firenze, dobbiamo continuare così: venti partite e cinquantuno punti in altri campionati davano più margine, ma le vittorie non sono scontate. La squadra sta avendo un grandissimo ruolino di marcia, mancano ancora cinquantaquattro punti e bisognerà cercare di farne il più possibile. Ce n’è una vicina e un’altra che ha fatto trentanove punti che non sono pochi a fine girone d’andata.

Thuram ha sbagliato un gol allo 0-3. Quanta fame c’è per Inzaghi, che si è arrabbiato tanto?

Molta. Dopo una mezz’ora straordinaria potevi fare il terzo gol in due occasioni, poi prendi l’1-2 e si riapre. Volevo il terzo gol, Marcus sta facendo un’ottima gara e volevo che facesse gol anche lui.

Rispetto a Verona e Genoa l’Inter ha giocato molto di più sulle fasce, da cosa dipende?

Bisognerebbe cercare di capirlo. Stasera abbiamo trovato un campo straordinario, nelle ultime partite dove dovevamo fare meglio sia col Genoa e col Verona ma anche con la Lazio non avevamo questo campo. Chiaramente non è dipeso solo da quello, ma stasera era piacevole giocare su un campo come questo.

La Supercoppa Italiana è un impegno doppio, poi ci sarà una giornata saltata e l’Inter potrebbe essere dietro la Juventus a una partita dallo scontro diretto.

Lo sapevamo. È nuovo per tutti, è nuovo per voi e per me da allenatore e per i ragazzi. Eravamo abituati a giocare la Supercoppa in finale unica, quest’anno è cambiato il regolamento e sarà dura. Due finali tese e sentite, ma andremo per farle nel migliore dei modi sapendo che ci sono tre squadre come l’Inter che vogliono vincere.

In cosa l’Inter può e deve migliorare?

Sempre. Bisogna cercare di prendere spunti da ogni gara, giocando ogni quarantotto-settantadue ore è più difficile ma dopo Genoa e Verona abbiamo avuto più tempo. Da tutte le partite ci sono degli insegnamenti, col Verona abbiamo visto di poter fare meglio e anche stasera abbiamo fatto un’ottima gara ma probabilmente in determinati momenti potevamo fare meglio. Penso al gol di Pessina, sullo 0-3.