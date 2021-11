Inzaghi: «All’Inter stiamo facendo il nostro cammino. I tifosi sono trainanti»

Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista alla Uefa parlando del percorso dell’Inter in Champions League e di come sia importante il sostegno dei tifosi nerazzurri

CAMMINO − Inzaghi ha parlato così del percorso dell’Inter e dell’entusiasmo dei tifosi: «È stata una grandissima emozione, sono in un grandissimo club e stiamo facendo il nostro cammino. C’è stato grande feeling con società, squadra e tifosi che ci sostengono sempre. Sono veramente trainanti sia in casa che in trasferta. Abbiamo sempre grande seguito».