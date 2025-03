Inzaghi: «L’Inter sta facendo cose grandissime! Infortuni, spiego»

Inzaghi ribadisce anche in conferenza stampa dopo Inter-Feyenoord come sia necessario ribadire il valore di questa squadra. Le sue parole ai giornalisti presenti al Meazza.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST PARTITA INTER-FEYENOORD

Stasera vittoria di carattere.

Chiaramente sono molto soddisfatto. Entrare nei quarti di finale, tra le prime otto in Europa, è un qualcosa di importante. Grazie a questi ragazzi, mi complimento ogni volta davanti a voi perché nonostante il percorso in campionato, in Coppa Italia e in Champions League ne sento pochi. Li faccio anche stasera davanti a tutti, poi vedo grande affetto da parte dei tifosi come stasera e col Monza: ci basta questo, ma voglio sentirne ancora di più. Questa squadra sta facendo cose grandissime che a volte vengono date per scontate, ma nulla è scontato in queste partite: dall’altra parte c’è un avversario che cerca sempre di fare come l’Inter.

In tribuna c’era Spike Lee. Si può dire che “Inter got game”?

Sono orgoglioso, sono un allenatore contento. Vedo una squadra che nelle difficoltà non molla mai: ne abbiamo avute tante in questo mese e mezzo, ma non abbiamo mai mollato. Adesso ci saranno gli ultimi due mesi e mezzo importantissimi, sappiamo cosa vuol dire giocare ogni settantadue ore ma è quello che vogliamo. Lo facciamo con grandissimo entusiasmo, adesso manca l’ultima gara che ci porterà alla sosta e ce la giocheremo nel migliore dei modi domenica contro un avversario di grandissimo livello.

Come stanno de Vrij e Frattesi? Chi recupera degli infortunati?

Purtroppo non recupera nessuno. Frattesi era affaticato, de Vrij che doveva giocare titolare aveva un problemino ieri. Era rimasto a riposo come Lautaro Martinez, stamattina sembrava meglio ma nel riscaldamento non se l’è sentita e anche i dottori hanno preferito tenerlo a riposo. Speriamo di averlo a disposizione domenica.

Inzaghi, quest’Inter può lottare su tutte e tre le competizioni?

Io penso che sia tagliata per tutto quello che fa questa squadra, dal campionato alla Coppa Italia. Poi è vero che i numeri della Champions League sono diversi, abbiamo subito meno ma fatto meno gol. Siamo orgogliosi di essere all’Inter, di vincere queste partite e di essere in queste competizioni.