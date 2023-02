Inzaghi: «Inter, solita grinta con il Porto! Loro squadra forte e in salute»

Simone Inzaghi ha continuato a parlare, questa volta attraverso i canali ufficiali del club, alla viglia di Inter-Porto in programma domani alle 21.

SQUADRA FORTE – Simone Inzaghi alla viglia di Inter-Porto ha parlato così su Inter TV: «L’esperienza fatta negli ultimi anni sicuramente ci servirà per la sfida di domani per affrontare una squadra forte e fisica che arriva da dieci vittorie consecutive. Noi metteremo come al solito la nostra grinta. Sarà una partita diversa dal solito, conosco Conceicao perché è stato un mio compagno di squadra, sarò contento di rivederlo. Giochiamo una doppia sfida e non sarà facile, bisognerà essere bravi nei momenti difficili».