Inzaghi: «Inter, scudetto incredibile! Qualcuno parlerà meno»

Inzaghi dopo aver vinto il ventesimo scudetto a seguito della straordinaria vittoria 1-2 contro il Milan, in un’intervista su DAZN ha parlato con soddisfazione del derby vinto e di tutta la stagione.

VITTORIA SCUDETTO – Simone Inzaghi dopo Milan-Inter terminata 2-1, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, è giusto condividerlo perché ci sono tanti protagonisti. Penso ai miei giocatori in primis, alla società che è sempre stata vicina con il nostro presidente. Lui c’è sempre stato, anche se non qui fisicamente. Il pensiero va alla mia famiglia e ai miei bambini, ai miei genitori. Il mio limite è che tante volte non riesco. Nel primo tempo potevamo fare un gol in più, però i miei giocatori hanno fatto il massimo. Tutti i giorni ci si impegna per cercare di migliorarsi, se penso al mio primo anno e la mia prima Champions League con Real Madrid e Liverpool si intravedeva qualcosa di buono. Il gol di Acerbi? Ho insistito tanto con la società per averlo qui, poi i ragazzi tutti sono stati straordinari. Devo ringraziare i miei giocatori che oggi sotto la pioggia li ho fatti allenare per due ore, il primo gol lo abbiamo fatto su qualcosa che abbiamo provato in mattinata. Carlo Ancelotti sta facendo tantissimo, ha 1350 panchine da professionista, qualcosa di ineguagliabile. Riesce sempre a vincere trofei che non è mai banale, anche lui come tutti gli allenatori che ho avuto è una fonte di ispirazione. Ringrazierò sempre la Lazio per la possibilità che mi ha dato di allenare. Abbiamo fatto anni bellissimi insieme. Dopo l’anno del Covid la Lazio voleva proseguire, ma io avevo qualcosa che mi diceva che dovevo cambiare. Non c’era solo l’Inter, La mia scelta era mirata, con Marotta avevo lavorato alla Sampdoria, Ausilio e Baccin lo conosco da anni. È gente competente, Zanetti lo conoscevo da avversario e sapevo che persona era».

FRATELLANZA – Inzaghi si sofferma a parlare del rapporto con il fratello Filippo, presente in studio su DAZN: «Due punte tra Thuram, Lautaro Martinez e Pippo? Potrei giocare anche 3-4-2-1 così giocano tutti e tre, magari Mkhitaryan riposa una partita (ride, ndr). Mio fratello per me è sempre stato un esempio, era il fratello vecchio che mi veniva a controllare quando uscivo la sera. Ora ci siamo allontanati, ci siamo creati le nostre famiglie, ma siamo sempre presenti io per lui e viceversa. Tra me e lui c’è un grande attaccamento e amore, siamo molto uniti anche con i nostri genitori, lui non cambierà mai».

GRANDE SODDISFAZIONE – Inzaghi si toglie giusto qualche sassolino: «Abbiamo fatto parlare qualcuno che ora parlerà meno, ma non voglio togliermi nessun sassolino: ho solo da far vedere grandi trofei che condivido con i miei straordinari giocatori. Ora voglio festeggiare con i tifosi perché se lo meritano, abbiamo un campionato da onorare fino alla fine e che abbiamo dominato. L’abbiamo vinto a 5 giornate dalla fine, probabilmente l’abbiamo vinto a 11 giornate dalla fine a Lecce. È giusto godercelo e gustarcelo».