Inzaghi: «Inter-Roma sconfitta immeritata. Barcellona, ecco cosa fare»

Oltre che in conferenza stampa (vedi articolo), il tecnico Simone Inzaghi si è concesso anche ai microfoni di Inter TV. L’allenatore nerazzurro è tornato sulla sconfitta a suo dire immeritata contro la Roma, per poi sottolineare ciò che sarà necessario fare per avere la meglio sul Barcellona nella partita di domani.

SCONFITTA IMMERITATA – Simone Inzaghi è tornato a parlare così della sconfitta della sua Inter contro la Roma: «Purtroppo quella di sabato è stata una brutta sconfitta per come è venuta. Immeritata, ma questo ci fa capire ancora di più cos’è il calcio. Ne siamo usciti con le ossa rotte, ma adesso abbiamo una partita molto importante per il nostro cammino europeo».

MOSSE TATTICHE – Inzaghi ha poi sottolineato la pericolosità del Barcellona e ciò che l’Inter dovrà essere in grado di fare per contrastarli: «Bisognerà essere bravi a limitare il loro immenso palleggio, sapendo che dovremo aggredire nei modi e nei tempi giusti. Quando avremo la palla, dovremo essere in grado di tenerla tanto anche noi».

RISORSE – Per concludere, Simone Inzaghi ha risposto alla domanda se Kristjan Asllani e Valentin Carboni possano essere risorse per la squadra: «Assolutamente, Asllani parliamo di un giocatore con un anno di Serie A alle spalle. È stato bravo nella partita contro la Roma. Carboni si sta allenando da inizio anno con noi e cerca sempre di imparare e di fare sempre meglio».