Inzaghi: «Inter, rimpianti pochi ma tante soddisfazioni! Ora vediamo»

Conferenza per Inzaghi subito dopo la fine della partita. Ecco come dall’Unipol Domus il tecnico ha valutato l’1-3 di Cagliari-Inter.

Qual è lo stato d’animo? Ci credete ancora?

Manca una partita, la squadra ci crede. È successo tante volte nel calcio di essere due punti in ritardo l’ultima partita, prepareremo nel migliore dei modi l’ultima gara. L’abbiamo preparata in due giorni, perché dopo la partita di mercoledì abbiamo festeggiato questa bellissima coppa portata all’Inter. In due giorni i ragazzi hanno organizzato una partita seria, contro un avversario che si sta giocando la salvezza. Ho una grandissima squadra di professionisti.

Cosa ha detto dopo il risultato del Milan?

C’era già successo due settimane fa a Udine, non dovevamo guardare e pensare a noi. La cosa importante era fare la nostra partita, sappiamo che il Cagliari si sta giocando tanto e l’ultima di campionato sarà aperta.

Un parere di Inzaghi sul Cagliari?

L’ho visto bene in campo ma ha trovato una grandissima Inter. Tre gol e due pali, però il Cagliari non ha mai mollato riaprendola con Lykogiannis. Ha dato tutto sul campo, si sta giocando la salvezza ma ha trovato davanti una grande Inter.

Come valuta l’impatto di Gagliardini? Perché è uscito Barella?

Amministrazione. Ho fatto i cambi che in quel momento pensavo. Barella ha fatto centoventi minuti mercoledì, aveva fatto tantissimi chilometri in quel momento. Volevo inserire Gagliardini perché ha fisico e centimetri, in quel momento mi sembrava meglio Calhanoglu.

C’è un po’ di rammarico per il Bologna e i punti lasciati per strada?

Io penso che alla fine i punti sono quelli che la squadra si merita. Rimpianti pochi, tante gioie e tante soddisfazioni. Due trofei già portati a casa, adesso vediamo cosa succede all’ultima ma rimpianti no.