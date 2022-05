Inzaghi: «Inter, reazione che fa ben sperare! Gli attaccanti benissimo»

Per Inzaghi intervista a Inter TV, comprensibilmente acceso, dopo la grande rimonta da 0-2 a 4-2 sull’Empoli. L’allenatore ha dato la sua versione sull’andamento della folle partita di oggi.

IL COMMENTO TECNICO – Simone Inzaghi parla di Inter-Empoli 4-2: «Senz’altro un grandissimo segnale. Secondo me abbiamo avuto, non l’ho ancora rivista ma la rivedrò, troppa foga e voglia di fare gol subito davanti a questo pubblico meraviglioso. Contro l’Empoli perdere le distanze non va bene, sono stati bravi. Ma abbiamo avuto una grande reazione che ci deve far ben sperare per il finale. È da tanto tempo, dall’8 luglio, che si lavora tutti i giorni: siamo andati dritti per la nostra strada, abbiamo giocato tante partite in stagione ma stiamo bene. Adesso manca l’ultimo passo, dobbiamo recuperare le energie perché mercoledì avremo una finale e poi due partite importantissime. Gli attaccanti? I due che hanno giocato dall’inizio hanno fatto benissimo, i due subentrati hanno fatto la differenza. Sono contento di allenarli e continuiamo così».