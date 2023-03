Inzaghi: «Inter, reagito bene! Asllani? Questo il suo ruolo. Arbitro ottimo»

Conferenza per Inzaghi al termine di Inter-Lecce di oggi. Nel post partita, dalla sala stampa, l’allenatore ha risposto a diverse domande sul 2-0 e non solo.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Lecce.

C’è adesso un titolare in regia?

No, di volta in volta dovrò scegliere in base agli allenamenti, alle partite e agli avversari che si incontrano. È normale che in questo momento sono contento che ho la possibilità di scegliere, non dimentichiamoci che c’è anche Asllani ma chiaramente con Brozovic in panchina a subentrare è lui. Ho la fortuna in mezzo al campo di poter scegliere, mentre qualche problemino sulle rotazioni per le assenze di Dimarco, Skriniar e Correa c’è. Ma sono fiducioso di recuperarli in settimana tutti e tre, per venerdì andiamoci piano ma ci conto: voglio poter scegliere com’è stato fino al Porto.

Inzaghi, Asllani può giocare soltanto davanti alla difesa?

Secondo me può fare anche la mezzala, ma il suo ruolo è quello di play. Si sta alternando con Brozovic e Calhanoglu a fare anche la mezzala, è un ottimo giocatore che sta facendo molto bene. Ci ha aiutati quando mancava Brozovic per molto tempo, adesso deve continuare ad allenarsi come sta facendo.

Come ha giudicato il fatto che sui tanti episodi arbitrali Manganiello abbia lasciato correre?

Bisogna vederlo, ma penso che l’arbitro abbia fatto un’ottima gara di personalità. Ha trovato due squadre che lo hanno aiutato, ha portato la partita a termine senza neanche un’ammonizione: merito dell’arbitro che ha fatto un’ottima gara.

Inzaghi, quanto ristora questa vittoria dopo una settimana di polemiche?

Sappiamo come funzionano le cose. Si veniva da una sconfitta brutta come quella di Bologna, se n’è disquisito tanto. Ne ho parlato tanto coi miei giocatori e la società in tranquillità, abbiamo reagito bene ma dobbiamo continuare così.