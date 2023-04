Inzaghi: «Inter, questi ragazzi storici! Una la svolta decisiva»

Altre interviste nel lunghissimo e trionfale post partita di Inter TV dopo l’accesso alle semifinali di Champions League. Ecco Inzaghi, che festeggia anche per il traguardo.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è finalmente sollevato per l’esito di Inter-Benfica: «Una grandissima soddisfazione, che è giusto dividere con la società e i tifosi. Un grandissimo traguardo, ottenuto con merito contro una squadra di grande valore. Un termine per definire i ragazzi? Storici, per quello che stanno facendo in Champions League e in Coppa Italia bravissimi. Sappiamo che qualche punto l’abbiamo lasciato in campionato, ma calendario folle con tantissimi infortuni e squalifiche. Ma vogliamo continuare così. È stato importante l’approccio stasera: abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo fatto una grande gara creando. Nel secondo sapevamo che il Benfica avrebbe alzato ancora la propria manovra, ma siamo stati bravi a coprire bene il campo in tutte le occasioni».

MOMENTO CHIAVE – Inzaghi trova la svolta europea dell’Inter: «Senz’altro la partita di Barcellona ci ha dato grandissima autostima. Ce la siamo giocata alla pari, contro un avversario che alla vigilia era tra le favorite per la Champions League. Adesso un derby che sarà sentitissimo, sappiamo cosa rappresenta per noi, per la nostra società e i nostri tifosi. È importante anche per la città di Milano, ce la giocheremo nel migliore dei modi. Il pubblico? Devo essere sincero: in tutti questi diciotto mesi qua a Milano ci hanno sempre sostenuto. Hanno gioito tanto, abbiamo vinto parecchio e qualche volta abbiamo perso partite. Ma durante le partite sono stati sempre con noi».