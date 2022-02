Inzaghi: «Inter, quaranta tiri senza gol! Ci manca la vittoria, la meritavamo»

Inzaghi ha commentato da Inter TV l’anticipo di questa sera in casa del Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nel post partita dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla al termine di Genoa-Inter: «È mancato l’episodio per far girare la partita. Chiaramente tra Sassuolo e Genoa abbiamo fatto quaranta tiri in porta e non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo fare di più e meglio per cercare di tornare a vincere, però stasera a parte il primo quarto d’ora dove abbiamo dato un’occasione al Genoa abbiamo tenuto bene il campo. Probabilmente avremmo meritato di più ma gira così. Il derby di Coppa Italia? Martedì abbiamo la semifinale, dobbiamo essere bravi a lasciare alle spalle questo pareggio, analizzare dove potevamo fare meglio e recuperare energie fisiche e mentali. Io penso che ci manca la vittoria, stasera per quello fatto sicuramente l’avremmo meritata e avremmo avuto tanta voglia di ritrovare di nuovo il primato e condividerlo coi nostri meravigliosi tifosi. Però, come ho detto prima, non dobbiamo farci prendere dall’ansia: dobbiamo rimanere tranquilli, lucidi e cercare di migliorare dove prima facevamo sicuramente molto meglio».