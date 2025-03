Inzaghi maturo: «Inter punta ad ogni competizione! Bayern Monaco? Solidissimi»

Simone Inzaghi si è espresso al termine di Inter-Feyenoord, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-1. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Feyenoord. Il tecnico nerazzurro, soddisfatto per il 2-1 finale della sua squadra, si è così pronunciato in merito: «I miei ragazzi sono stati bravissimi, li continuo a riempire di elogi. Ne sento pochi, ma mi basta il supporto che ci stanno dando sempre i tifosi durante questa stagione. Era doveroso dare il giorno di riposo ai miei calciatori, che hanno giocato 3 partite in 6 giorni. Bayern Monaco? Sarà una partita complicata, li ho già affrontati in passato. Sono molto solidi, ben allenati, ma noi ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto. Mi dispiace per l’ammonizione di Asllani, la cui assenza si aggiungerà a quella di Zielinski. In questo contesto, i calciatori della Primavera ci daranno una mano a superare le difficoltà».

Inzaghi sui giovani nerazzurri e sul significato di allenare l’Inter

LA CRESCITA – Inzaghi ha poi proseguito: «I giovani? C’è del lavoro alla base, fatto molto bene, per cui si sono meritati questa occasione. Hanno qualità tecniche molto importanti, così come Aidoo, per cui ho deciso di impiegarli. Ero indeciso sul fare entrare o meno quest’ultimo, poi ho deciso di far restare in campo Dumfries».

IL SIGNIFICATO – Inzaghi ha così concluso: «So cosa vuol dire allenare l’Inter. Ci sono state tantissime gioie, qualche delusione, si cerca di onorare sempre ogni partita e competizione per il bene del club nerazzurro. Personalmente, penso che ogni giorno si impari sempre qualcosa. Il primo anno ci siamo giocati lo scudetto fino all’ultima giornata, vincendo due trofei, mentre in Champions League incontrammo Liverpool e Real Madrid, le finaliste del torneo. Nel nostro DNA c’è l’obbligo di provarci: i miei ragazzi lo sanno, io sottolineo la necessità di accompagnarli nel nostro cammino».