Inzaghi: «Inter, occhio alle insidie! Pure i 2 primavera aiuteranno»

Simone Inzaghi ha parlato nella presentazione del match tra Young Boys e Inter. Il tecnico dei nerazzurri ha citato pure i due primavera convocati.

INSIDIE – Intercettato da Prime Video, Simone Inzaghi ha presentato l’insidioso match di Berna tra Young Boys e Inter. Il tecnico nerazzurro non vuole sottovalutare assolutamente la squadra di Joel Magnin: «Si ragiona partita per partita, sappiamo di aver fatto una partita buona domenica, ora siamo qua in Champions League dove troveremo delle insidie, tra campo sintetico, nuovo allenatore e una squadra che ha riconquistato fiducia dopo aver battuto il Lucerna. Sintetico? Siamo venuti appositamente il giorno prima per capire bene la situazione». A proposito delle problematiche del sintetico, occhio anche alle parole del noto preparatore atletico Tognaccini.

Inzaghi e l’emergenza Inter contro lo Young Boys

INFORTUNI – Infine, Inzaghi è stato interpellato anche sull’emergenza infortuni in casa nerazzurra, con ben tre giocatori fuori, più il lungodegente Tajon Buchanan. Ma il tecnico non è preoccupato, si fide della sua rosa: «Emergenza? Chiaramente abbiamo avuto dei problemi nello stesso ruolo. Zielinski ha fatto un allenamento discreto, Acerbi e Calhanoglu non ci saranno. Ma quelli che sono qui, compresi i due della Primavera (Thomas Berenbruch e Mike Aidoo, ndr), ci daranno sicuramente una grossa mano».