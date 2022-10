Inzaghi: «Inter, nuovo atteggiamento! Adesso spero in altri recuperi»

Per Inzaghi consueto appuntamento in sala stampa nel post partita. L’allenatore, in conferenza, ha commentato il successo dell’Inter per 2-0 sulla Salernitana.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Salernitana.

Calhanoglu in regia sta giocando come non l’avevamo mai visto: è ormai un giocatore fisso per il centrocampo?

Assolutamente no, non ci sono titolari a prescindere. Bisogna lavorare quotidianamente: da allenatore, giocando ogni due giorni e mezzo vorrei avere Brozovic, Gagliardini, Lukaku e tutti. Quando giochi così tanto devi avere la fortuna di avere tutti i giocatori a disposizione. In questi venticinque giorni non è successo, ora abbiamo recuperato Correa e vediamo per Firenze anche altri.

Bastoni e Lautaro Martinez hanno segnalato un cambio di atteggiamento, c’è stato un intervento dell’allenatore?

I confronti, nelle squadre di calcio, coi giocatori, i dirigenti e la presidenza ci sono quotidianamente. I ragazzi si sono parlati fra di loro, quello che rimane a me è quello che vedo quotidianamente e nelle partite. Oggi abbiamo fatto una gran partita in controllo dal 1′ al 93′, coi ragazzi che si aiutavano fra di loro. Una partita fatta con serietà e concentrazione, tre giorni e mezzo dopo la partita di Barcellona. Siamo soddisfatti, però adesso abbiamo la partita di sabato e da domani mattina penseremo già alla Fiorentina.

Qual è la critica che ha dato più fastidio a Inzaghi nelle ultime settimane?

Io riesco, fortunatamente, a distinguere le critiche: quelle che sono mosse nel modo giusto e quelle che sono indirizzate e magari consigliate da altri. Non mi ha dato fastidio nulla, sono stato sempre concentrato sul mio lavoro e focalizzato sulla mia squadra. So quello che ha fatto, dimostrato e quello che ha vinto in questi quindici mesi, sapendo che siamo l’Inter e che siamo in ritardo sulla classifica. Però siamo solo alla decima giornata, abbiamo tante giornate davanti a noi.

Inzaghi, anche lei ha visto il cambio di atteggiamento?

Io penso che sia fondamentale l’atteggiamento, penso che l’abbiate notato anche voi. La squadra sta bene in campo, nelle difficoltà con lo spirito giusto e l’atteggiamento sulla mezza palla non subisci gol come nelle prime giornate. Oggi è stato bello vedere il controllo in una partita non semplice, contro una squadra organizzata. Potevamo fare qualche gol in più però va benissimo: questa squadra arrivava da un doppio confronto col Barcellona e in mezzo il Sassuolo senza rotazioni, bisogna fare un plauso a questi giocatori.