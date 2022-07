Inzaghi: «L’Inter non vuole mai perdere, dispiace per il gol. Ma buone cose»

Inzaghi ha commentato a Inter TV la sconfitta per 1-0 in amichevole contro il Lens del tardo pomeriggio (vedi articolo). L’allenatore ha trovato comunque alcuni lati positivi, nonostante il risultato dell’amichevole.

SCONFITTA CHE NON FA MALE – Simone Inzaghi dà il suo giudizio su Lens-Inter 1-0: «Chiaramente abbiamo affrontato una squadra che è più avanti di noi e che ha cominciato prima, però è stato un buon test. Nel primo tempo potevamo fare meglio nonostante la differenza fisica, il secondo buono. Abbiamo avuto due occasioni che dovevamo sfruttare meglio, peccato per quel gol finale. Obiettivamente non ci piace perdere neanche le amichevoli, però sapevamo le difficoltà di una gara così, con tantissimi tifosi. Però è quello che cerchiamo: la difficoltà in queste amichevoli».

CRESCITA POSSIBILE – Inzaghi parla dei punti da sistemare in vista dell’esordio col Lecce: «Chiaramente la condizione dobbiamo migliorarla ma lo sapevamo. Quando abbiamo programmato amichevoli di un certo modo lo sapevamo, però nel primo tempo abbiamo faticato e nel secondo avremmo meritato. Abbiamo sbagliato due gol che dovevamo fare, poi abbiamo preso quel gol al 90’ e ci dispiace. Siamo sulla buona strada, è normale che mancano tre settimane per farci trovare pronti alla prima di campionato».

I NUOVI – Inzaghi conclude con un breve commento sugli ultimi arrivati in gruppo: «Risposte? Buone. Stanno cercando di mettersi alla pari degli altri, in queste prime amichevoli compreso il Novara abbiamo alzato il minutaggio di tutti. Adesso, nelle ultime due settimane, con due amichevoli altrettanto importanti alle porte cercheremo di migliorare la condizione fisica».