Inzaghi: «Inter, non ero preoccupato! Tappa di avvicinamento»

Si è chiuso questo pomeriggio il precampionato dell’Inter, con il pareggio per 1-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Da Londra, Inzaghi ha dato il suo commento raccolto dl sito di Gianluca Di Marzio.

ULTIMO TEST – Per l’Inter di Simone Inzaghi c’è un pareggio nella partita che chiude le amichevoli precampionato. A Stamford Bridge il Chelsea trova l’1-1 con Lesley Ugochukwu sull’ultimo pallone, così come aveva fatto Yann Bisseck nove giorni fa a Pisa. C’è comunque qualche buona indicazione, a prescindere dal fatto di aver subito gol al 90′. Da ora non si scherza più, perché fra soli sei giorni sarà Serie A con la trasferta col Genoa che aprirà il nuovo campionato.

Inzaghi valuta Chelsea-Inter, il precampionato e il Genoa sabato

PREPARAZIONE FINITA – Chelsea-Inter 1-1 chiude il precampionato. Inzaghi ha buone sensazioni e non dà troppo peso ad alcuni passaggi a vuoto: «Non ero preoccupato dopo la sconfitta contro l’Al-Ittihad. È normale in piena preparazione avere un problema di prestazioni. Oggi di sicuro abbiamo fatto una buona gara, le gambe erano più leggere rispetto a qualche giorno fa e questo ci ha permesso di giocare di più insieme, mantenendo maggiormente le giuste distanze e gli equilibri. Abbiamo sofferto quando serviva, ma mi è piaciuto il fatto che siamo stati sempre pronti davanti a dare fastidio al Chelsea. Genoa-Inter? Queste partite sono tutte tappe di avvicinamento a sabato, ci attende una sfida molto difficile. La squadra di Alberto Gilardino è in buona forma e l’ambiente ha grande entusiasmo».