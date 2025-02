Inzaghi vede un’altra partita: «All’Inter non devo rimproverare nulla, grande gara»

Inzaghi prosegue nella sua disastrosa serie di scontri diretti, non ne ha vinto mezzo. Dopo Juventus-Inter 1-0, l’allenatore cerca scusanti sul nulla a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi evidentemente ha visto un’altra partita e non lo scempio di Juventus-Inter: «Chiaramente è mancato il gol. Ai ragazzi non devo rimproverare nulla, abbiamo fatto una grande partita di concentrazione e tecnica. Purtroppo il primo tempo devi assolutamente chiederlo in vantaggio, poi il secondo non abbiamo approcciato come il primo. Stavamo facendo tutto nel migliore dei modi, poi abbiamo subito il gol che ci penalizza. Nelle ultime due trasferte due sconfitte: ci rallenta il percorso, ma dobbiamo continuare a lavorare senza fare proclami e partita dopo partita».

RIPARTIRE SUBITO – Inzaghi guarda l’orizzonte: «Io non guardo le altre squadre, guardo la mia. Con una prestazione del genere a Torino si doveva meritare altro, però con quelle occasioni non potevi finire il primo tempo 0-0. Chiaramente è una sconfitta diversa rispetto all’ultima trasferta, abbiamo giocato qui a Torino con grande determinazione. Volevamo un risultato diverso ma lo accettiamo, non dobbiamo fare proclami e cercare di vincere quante più partite possibili. I tre attaccanti alla fine? È stato un cambio in corsa. Ai ragazzi non ho niente da rimproverare, abbiamo messo in campo una buona partita e siamo mancati nei momenti salienti. C’è grande rammarico, volevamo un altro risultato. Avere una settimana libera ci farà analizzare e lavorare per fare meglio alla prossima partita».