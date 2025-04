Inzaghi: «Inter, no alibi stanchezza! Dumfries, Zielinski e Thuram con al Roma…»

Inzaghi dopo Inter-Milan 0-3, in conferenza stampa commenta con grande rammarico la sfida persa in casa contro i rossoneri. Ma il tecnico non cerca alibi come la stanchezza e parla dei prossimi impegni, cercando di analizzare questa sfida con lucidità.

INTER-MILAN 0-3 – CONFERENZA STAMPA INZAGHI

Come va gestito questo finale di stagione?

Va gestito con fiducia e analisi. Ci dispiace in casa aver giocato così, ma questo è il calcio. Nel primo tempo non dovevamo finire sotto di 0-1, dovevamo essere più bravi. Il primo gl non dovevamo prenderlo, penso che era la prima volta che il Milan entrasse in area. Nel secondo tempo siamo stati disordinati.

Non dovresti pretendere di più da chi ha giocato meno?

Adesso stare a guardare chi poteva o chi non poteva, non ci sono alibi. Chiaramente vorrei avere tutti i giocatori per scegliere di più: vorrei avere Dumfries, Zielinski e Thuram, ma non ci sono. Negli ultimi tre derby non sono mai riuscito a fare una partita con Thuram e Lautaro Martinez, ma non è una scusa. Stanno cercando di rientrare, ma l’errore più grande sarebbe quello di pensare alla stanchezza. Se si parla di stanchezza non va bene, bisogna andare oltre.

Come si fa a presentare a distanza di tre giorni Roma e Barcellona una squadra con le prestazioni che abbiamo visto contro il Bayern Monaco?

Ho bisogno di tutti, nessuno escluso. Cercherò di scegliere i più idonei alle gare. Il mio desiderio è quello di poter avere Thuram, Zielinski e Dumfries che sono importanti e nelle rotazioni qualcuno ha dovuto giocare di più. Siamo contenti, abbiamo scelto questa strada che probabilmente è quella tortuosa. Da allenatore mi dispiace per i nostri tifosi e la società. I ragazzi anche questa sera hanno provato a fare tutto, ma è mancato tutto.

Contro la Roma questi potrebbero tornare?

In questo momento non ho certezze, stiamo facendo di tutto. Ogni partita per me è come se fosse una finale, questa sera lo era. C’è fiducia per domenica, ma non c’è ancora la certezza. Speriamo che possa aiutarci.