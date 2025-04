Inzaghi a Inter-News: «Il campionato non finisce a Bologna, sia una spinta»

Inzaghi ancora una volta deve pagare un cambio sciagurato, quello dell’ingresso di Bisseck che per l’ennesima partita ha buttato un risultato allo scadere. Dopo Bologna-Inter l’allenatore ha parlato in sala stampa.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST PARTITA BOLOGNA-INTER

Stanchezza o altro?

È stata una partita equilibrata. Portieri poco impegnati, c’è stata l’occasione di Carlos Augusto e quella di Ndoye deviata da un nostro giocatore. Abbiamo fatto una partita ordinata, nel secondo tempo potevamo sviluppare molto meglio. Poi è successo l’episodio finale che ci penalizza, ma il campionato non finisce qui a Bologna. Questa sconfitta, se analizzata nel modo giusto, può diventare utile per il rush finale.

Più deluso per il risultato o per la prestazione?

Della prestazione sono contento. Abbiamo giocato contro una squadra in salute, difficile da affrontare. Alla vigilia avevamo preparato questa partita pensando che si poteva essere di più, invece mi sono piaciuti i ragazzi. Sono dispiaciuto per l’ultimo episodio, mancavano quindici secondi alla fine contro un ottimo avversario che aveva perso una sola volta in casa e veniva da sette vittorie consecutive prima del pareggio col Napoli. Una squadra di assoluto valore.

Può aiutare rigiocare subito?

Assolutamente sì. Voglio ringraziare i tifosi, alla fine c’era un po’ di nervosismo e non siamo potuti andare a salutarli come avremmo voluto. Ma anche oggi, in un giorno così importante, siamo riusciti ad averne tanti qui con noi.

Sul gol c’è un intervento non perfetto di Bisseck, da quando è tornato dopo la nazionale ne ha fatte troppe.

Io penso che la rimessa da cui è scaturito il gol non doveva neanche esserci. La rimessa prima è stata battuta dodici metri più avanti, dall’area tecnica mia è arrivata all’area tecnica del Bologna. I ragazzi erano nervosi ma non deve essere un alibi, c’è un errore che non è solo di Bisseck perché tutta la squadra doveva posizionarsi bene. Eravamo in superiorità numerica, quella palla doveva essere respinta nel modo giusto. Alla fine avremmo dovuto prenderci un punto.

Domanda di Inter-News.it a Inzaghi: quanto è mancato Dumfries? Come sta?

Siamo abituati, è tutto un periodo che non riusciamo a essere sempre al completo. Zielinski, Dumfries e Thuram ci avrebbero aiutato, ma tante altre volte abbiamo giocato senza giocatori importanti e abbiamo fatto la prestazione. Lasciamo da parte questa sconfitta e il nervosismo, c’era delusione e nervosismo e analizzare ora non è il momento migliore. Ma il nostro campioanto non finisce qui: questa sconfitta, se presa nel modo giusto e analizzata, può essere una grandissima spinta per le cinque partite di campionato, la Champions League e la Coppa Italia.