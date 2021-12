Inzaghi a Inter-News: «Dumfries? Sta crescendo molto, va oltre i problemi»

Per Inzaghi conferenza dopo il 4-0 al Cagliari che ha portato l’Inter al primo posto in classifica. Ecco le sue risposte all’analisi dei giornalisti presenti in sala stampa al Meazza.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Cagliari.

Aveva il timore di qualcosa prima della partita?

Non c’è presunzione, la squadra sta giocando molto bene e stasera era da prendere nel modo giusto perché nel weekend altre squadre dopo le coppe avevano sofferto, era una partita che temevo. Ho parlato coi ragazzi stamattina, sono molto soddisfatto. Siamo in testa alla classifica ma conta poco, conta la nostra crescita e vogliamo continuare in questo modo.

La continuità di Calhanoglu può essere un punto di svolta?

Io penso che ero stato chiaro dall’inizio, è un giocatore che abbiamo voluto sia io sia la società con tutte le forze. Si è inserito al meglio, ha avuto una squadra e uno staff che l’ha accolto nel migliore dei modi. Sta andando molto bene, deve continuare così a lavorare come sta facendo nel migliore dei modi.

Domanda di Inter-News.it a Inzaghi: come giudica il momento di Dumfries?

È un giocatore in crescita, un ragazzo molto disponibile che va oltre i problemi fisici. A Madrid l’ho tolto perché avevo visto che si era allungato il polpaccio e lo volevo preservare. Con il mio staff abbiamo lavorato con molto assieme a lui sulla fase difensiva, è cresciuto molto.