Inzaghi: «Inter-Napoli, benzina per futuro. Domani tutto nelle nostre mani»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato anche su Sport Mediaset in vista della grande sfida di domani contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League

GARA − Inzaghi non ha dubbi su domani e valuta alcuni giocatori: «È tutto nelle nostre mani contro lo Shakhtar Donetsk, domenica con il Napoli è stata una partita dispendiosa perché ho avuto due tre giocatori come Correa e Barella che mi hanno chiesto il cambio. Devo valutare bene anche Dzeko e Bastoni che ha un problema alla spalla. La vittoria di domenica da grande autostima, lo abbiamo fatto con il Napoli dei record. Grande benzina per il futuro».