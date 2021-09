Inzaghi: «Inter, messaggio lanciato! I ragazzi si impegnano tutti»

Inzaghi ha rilasciato la consueta intervista post partita a Inter TV. Ecco le sue dichiarazioni al canale ufficiale della società al termine di Fiorentina-Inter.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà un giudizio su Fiorentina-Inter: «Io penso che la squadra è stata brava a non disunirsi. Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto il pressing della Fiorentina, una squadra difficile da affrontare nel suo campo. Già nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo avevo visto che potevamo fare qualcosa, poi nel secondo siamo entrati bene e abbiamo meritato la vittoria. Cooperativa del gol? Sì, sono contento, stanno segnando tutti i ragazzi. Si impegnano tutti, ho la fortuna di avere un bellissimo gruppo. Adesso dobbiamo continuare, già sabato ci sarà una gara dura e dobbiamo impegnarci perché stiamo giocando tantissimo. Più riusciamo ad aumentare il minutaggio meglio è per tutti: dobbiamo cercare di rischiare il meno possibile per alzare i ritmi. Che messaggio lancia l’Inter? Che stiamo bene e abbiamo voglia. Abbiamo vinto quattro partite e pareggiata una, dobbiamo continuare così. Le partite sono complicate, qui a Firenze non sarà semplice per nessuno».