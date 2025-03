Inzaghi: «Inter ha meritato. Triplete? Dovevo fare il gesto delle 4 dita»

Simone Inzaghi si è pronunciato al termine di Inter-Monza, match vinto dalla squadra nerazzurra per 3-2. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di Inter-Monza, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 3-2: «Bisogna fare i complimenti al Monza per il modo in cui è venuto a giocare a San Siro. Allo stesso modo, devo fare un plauso ai miei ragazzi per come hanno reagito allo svantaggio. Sono stati bravi a riprendere la partita, probabilmente siglando il record di tiri totali in questa stagione. Triplete? Avrei dovuto correggermi parlando di ‘quattro titoli’, dato che abbiamo ancora il Mondiale per Club. Quello che vogliamo fare è onorare ogni competizione, cercando di fare ogni partita senza guardare troppo al calendario e ai vari impegni stagionali».

IL RAGIONAMENTO – Inzaghi ha proseguito: «Noi prepariamo le gare tutte nella stessa maniera. In Europa stiamo avendo un migliore passo difensivo rispetto al Campionato: quello che possiamo dire è che non è semplice recuperare dopo le fatiche della Champions League. Questo è un dato di fatto, noi dobbiamo continuare a lavorare sapendo che tra meno di 72 ore avremo un’altra partita importantissima, poi ci sarà la sfida di Bergamo. Sul primo gol avremmo potuto fare meglio, difendendo più di squadra. Io ho abbracciato tutti i miei calciatori per quello che stanno facendo, nonostante le varie defezioni. Feyenoord non gioca? C’è un regolamento, hanno fatto bene gli olandesi. Però non è una cosa regolarissima».

Inzaghi su alcuni valori fondamentali dell’Inter

LO SCENARIO – Inzaghi ha così concluso: «Tre segreti? Continuità, gol fatti e obiettivi. La concentrazione che mettono in campo i miei calciatori è lodevole. Continuiamo ad essere lì, lo dobbiamo alla nostra gente che ci ha accompagnato nonostante fossimo sotto. Stiamo dando tutto per questi colori: non sappiamo come finirà, ma noi stiamo dando tutto».