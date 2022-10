Inzaghi: «Inter, massima attenzione con il Viktoria Plzen! Mia espulsione immeritata»

Simone Inzaghi ha parlato dell’importanza di Inter-Viktoria Plzen direttamente su Prime Video, per il Match Preview della sfida in programma oggi pomeriggio a San Siro alle 18:45.

DA NON SOTTOVALUTARE – Inzaghi non vuole commettere errori oggi in Inter-Viktoria Plzen, ammettendo la forza degli avversari: «Sappiamo l’importanza della gara. Affrontiamo una squadra che sta dominando il proprio campionato e all’andata ci ha creato qualche difficoltà. Dobbiamo fare massima attenzione perché hanno giocatori fisici che sanno ripartire. Purtroppo è capitata l’espulsione immeritata dell’andata perché con molta educazione ero uscito dall’area tecnica. In questi anni era già successo, fortunatamente ho uno staff di collaboratori che mi sostituisce nei migliori dei modi. Di settimana in settimana cambiano i giudizi, sappiamo che abbiamo fatto un ottimo percorso fin qui in Champions League. Fare bene con il Viktoria Plzen significherebbe non giocarsi la qualificazione all’ultima giornata contro il Bayern Monaco. Una cosa analoga era capitata contro lo Shakhtar Donetsk la scorsa stagione che era la quinta partita in casa, poi dovevamo andare a Madrid e questa volta andremo a Monaco».