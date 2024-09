Inzaghi: «Inter, lenti a far girare palla. Reazione dopo il gol! Parlato con Dimarco»

Inzaghi in conferenza stampa commenta Monza-Inter 1-1 di stasera. Questa la conferenza del tecnico a margine del posticipo della quarta giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI POST PARTITA MONZA-INTER

Come analizza la partita dopo questo pareggio?

È mancato il gol, sarebbe diventato più semplice per noi. Abbiamo avuto delle difficoltà perché affrontavamo una squadra che si difendeva bene. Nel primo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni di Lautaro Martinez e Dimarco. Siamo stati un po’ leziosi, potevamo tirare prima in porta. Nel secondo tempo siamo andati meno bene, non abbiamo creato nonostante il predominio del gioco. Quando siamo passati con i tre attaccanti abbiamo subito il gol da Dany Mota che ci ha creato delle difficoltà. La squadra ha trovato la reazione trovando il pari. Il pareggio non ci soddisfa e lascia l’amaro in bocca. Dobbiamo continuare a lavorare.

Come sta Lautaro Martinez? Mancano i suoi gol in queste prime giornate

Sta mancando il gol, però è arrivato tardi e ha avuto anche un problemino. Non si è potuto allenare tantissimo. Avevo quattro attaccanti su cinque via, era l’unico reparto dove avevamo solo Correa negli ultimi dieci giorni. Li ho inseriti tutti e tutti si sono dati da fare. Siamo abituati ai gol di tutti quanti perché non parlerei solo di Lautaro Martinez ma di tutti gli altri. Dovevamo segnare prima, siamo stati un po’ lenti nel girare palla. Sommer fino al momento del gol non era stato impensierito. Accettiamo un gol del genere rispetto quelli presi alla prima giornata. Nelle ultime tre partite abbiamo difenso ancora bene, vanno fatti i gol

Come sta Dimarco che era abbastanza stanco?

Era affaticato, ma un principio di crampi. Aveva giocato due partite in Nazionale, stasera ho avuto bisogno di lui dato che si è allenato bene. Avevo già fatto i cinque cambi e gli ultimi dieci minuti ha dovuto stringere i denti

L’anno scorso e contro il Genoa il primo tempo è stato sotto ritmo, poi c’è stata una reazione. Oggi non c’è stata

Abbiamo avuto un’ottima reazione dopo il gol. Dovevamo averla prima, però abbiamo avuto il predominio, alcune situazioni non proprio limpidissime. In partite come queste e contro il Genoa devi sbloccare prima il risultato. L’anno scorso è stata una partita simile qui a Monza. Resti in pareggio e poi prendi il gol e le partite si fanno difficili.

Tutti si chiedono se questa nuova super Champions League avrà un impatto differente

Diciamo che lo sapevamo, abbiamo trovato queste due partite ravvicinate dopo la sosta. Come ho detto sono abbastanza sereno perché ho tutti i giocatori disponibili. È una novità per tutti noi allenatori giocando delle partite in più. Dovremmo giocare di dare nel nostro meglio sapendo che affronteremo avversari forti.

Ci può giudicare la prestazione di Frattesi? Cambia la manovra da titolare. Possiamo dire che deve dare qualcosa in più?

Io sono stato contento della partita che ha fatto, infatti non l’ho cambiato. Per lui non è semplice perché è una mezzala di inserimento. Si è dato da fare ha sempre partecipato in entrambe le fasi e per questo è rimasto in campo. Ha fatto quello che doveva fare. Però ha caratteristiche diverse da Barella, ma non parlerei dei singoli: ho cambiato quattro giocatori rispetto domenica. Dovevamo fare meglio, compreso me. Ora dobbiamo lavorare.

Ha notato differenze differenze tra il Monza di Palladino e quella di Nesta?

Sono state due partite molto simili. Sandro ha principi suoi, Palladini ne ha altri. Però sono state due partite simili, il Monza ha cercato di concederci poco e ha fatto un’ottima fase difensiva. Noi l’anno scorso anno non siamo riusciti a trovare il gol. Dovevamo essere più bravi nel capitalizzare quello che abbiamo creato nel primo tempo.