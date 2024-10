Inzaghi: «Inter-Juventus, punti persi. Serve lavorare! Io soprattutto»

Inzaghi dopo Inter-Juventus terminato clamorosamente sul risultato di 4-4, su Inter TV non è contento per la gestione del risultato e delle marcature da parte della squadra.

AUTOCRITICO – Simone Inzaghi dopo Inter-Juventus su Inter TV ha parlato così: «Sicuramente sono due punti persi, siamo influenzati dal risultato di pareggio dove meritavamo di più. È anche difficile per me commentarle, sarà motivo di analisi subire quattro gol su quattro tiri. Dobbiamo cercare di lavorare meglio, di più, io in primis. Dovevamo avere un po’ più di determinazione, quella che adesso ci manca. Abbiamo preso il gol del 4-3 quando dovevamo difendere meglio, mentre nel 4-4 abbiamo triplicato un giocatore dove ne bastava anche uno. Ripartiamo dalle cose fatte bene che sono state tante».

Due punti persi, Inter-Juventus da analizza per Inzaghi

COSA HA FUNZIONATO – Inzaghi poi ha parlato anche sul cosa ha funzionato questa sera: «Quello che abbiamo creato contro una squadra contro la Juventus, ma non possiamo concedere quattro gol. Siamo delusi com’è giusto che sia perché meritavamo un altro risultato. Il calcio è questo, non fa sconti. Bisognerà lavorare di più. Il campionato è aperto, bisognerà lavorare sui particolare e dovremmo essere più determinati rispetto la passata stagione. Ci sono tante squadre che vogliono fare bene, rimarrà in equilibrio fino alla fine».