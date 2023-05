Inzaghi: «Inter, commessa un’ingenuità! Rammarico ma nulla da rimproverare»

Inzaghi, intervistato da Dazn al termine di Napoli-Inter, parla della prestazione dei suoi ragazzi, usciti sconfitti dalla sfida di campionato. Di seguito le dichiarazioni del mister nerazzurro.

RAMMARICO – Simone Inzaghi analizza la situazione dell’Inter dopo la sconfitta subita a Napoli: «C’è grande rammarico perché avevamo fatto la partita. Nel primo tempo abbiamo sofferto il giusto, senza concedere troppo al Napoli. Un pochettino di palleggio lo avevamo lasciato a loro. Nel secondo tempo sapevo che avremmo avuto più spazi. Purtroppo abbiamo commesso un’ingenuità nell’occasione dell’espulsione che abbiamo pagato a caro prezzo. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare perché abbiamo fatto una partita in dieci contro il Napoli. Nel secondo tempo abbiamo pareggiato, c’è stato il salvataggio sulla linea col colpo di testa di Dumfries. Abbiamo trovato un eurogol di Di Lorenzo però per quanto riguarda la partita non posso dire nulla ai ragazzi. È una sconfitta che ci rallenta però la squadra ha dimostrato di esserci in dieci contro i campioni d’Italia. secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C’è un po’ di delusione perché venivamo da otto vittorie. Sapevamo che affrontavamo un Napoli che conosciamo tutti quanti. Oltretutto, dopo che riesci a pareggiare, il 2-1 non ci sta. Una volta raggiunto il pari dovevamo cercare di portarla a casa. In inferiorità numerica sarebbe stato un punto molto importante».

Inter, concentrazione per le finali!

RISPOSTE – Simone Inzaghi continua così: «Le parole di Zhang? Del futuro se n’è parlato poco. Mi rende molto felice la fiducia della società ma ci mancano ancora partite importantissime, di cui due sono finali. Dobbiamo concentrarci. È un percorso di crescita perché al secondo anno è la quinta finale. Sono molto molto utili alla squadra per crescere ulteriormente. Ho bisogno di tutto l’organico perché dal 1 aprile abbiamo fatto un calendario impossibile. Però i ragazzi che ho chiamato in causa oggi a Napoli sono stati bravissimi. Non era semplice ma ho avuto ottime risposte. Abbiamo una finale tra tre giorni però il Manchester City lo conosciamo tutti bene. Sappiamo che è fra le due-tre squadre più forti d’Europa e sappiamo che dovremo fare una grande partita. Non andremo da battuti ma andiamo per giocarci la nostra finale come abbiamo sempre fatto. Però prima abbiamo le ultime due partite di campionato da fare nel migliore dei modi e la finale di Coppa Italia che ci aspetta. Romelu Lukaku sta molto bene, come tutti i suoi compagni. È tornato quello che conosciamo e lo sto utilizzando insieme agli altri tre attaccanti. E tutti quanti mi stanno dando grandi risposte».