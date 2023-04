Inzaghi: «Inter, indirizzare gli episodi! Da domani può cambiare»

Ancora interviste per Inzaghi, alla vigilia di Benfica-Inter. L’allenatore, su Sport Mediaset, dà un giudizio su cosa servirà domani per portare a casa un buon risultato nell’andata dei quarti di Champions League. Qui le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

RITROVARE IL RISULTATO – Simone Inzaghi cerca qualcosa di buono a ventiquattro ore da Benfica-Inter: «Diciamo che domani è una partita importantissima per noi e per il nostro cammino in Champions League. Ci siamo meritati di giocare questo quarto di finale e lo giocheremo con tutte le nostre forze. Sappiamo quello che abbiamo fatto in Champions League e che non abbiamo fatto in campionato, però questa è una partita a sé e siamo contenti di essere qui».

DA REAGIRE – Spesso l’Inter si è trovata spalle al muro ma è riuscita a dare un segnale. Inzaghi spera che questo avvenga anche domani: «Sappiamo che troviamo un avversario di valore, una squadra che in Champions League in dieci partite è imbattuta partendo dai preliminari con la Dinamo Kiev. Però siamo qui ad aprile giocandocela in tutte le competizioni, Coppa Italia e Champions League comprese, e vogliamo giocarcela. Il problema del gol? Assolutamente, è un momento così dove gli episodi chiaramente non stanno andando come vogliamo. Gli attaccanti stanno passando un momento particolare, però l’importante a parer mio è cercare gli episodi. Da domani può cambiare la situazione».

AVVERSARIO TOSTO – Inzaghi valuta come Benfica-Inter potrà svilupparsi domani sera: «Sarà una partita dura, bisognerà usare chiaramente testa e cuore. Sul cuore non ho dubbi perché l’abbiamo sempre messo in campo, la testa chiaramente dovremo essere bravi sapendo il momento qual è. Stiamo attraversando un momento dove, nelle ultime due partite di campionato tra Fiorentina e Salernitana, abbiamo tirato quaranta volte in porta facendo ottime gare ma con un solo gol. Dobbiamo cercare di indirizzare gli episodi dalla nostra parte».