Inzaghi: «Inter, in difesa qualcosa da rivedere! Speriamo per Brozovic»

Inzaghi ha parlato nel post partita dell’amichevole contro il Villarreal su Inter TV. Questo il suo giudizio a caldo sulla gara di Pescara, l’ultima del precampionato persa malamente (2-4).

PRONTI A LECCE – Simone Inzaghi dà un giudizio su Inter-Villarreal: «Domenica (sabato, ndr) si comincia. Sapevamo della difficoltà della gara, abbiamo alternato buone cose ma chiaramente in difesa dobbiamo fare meglio, a livello di squadra e non individuale. Sono arrivati cinque volte in area e hanno fatto quattro gol, a livello difensivo c’è qualcosa da rivedere ma lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che ha fatto le semifinali di Champions League, più avanti nella preparazione: ci ha fatto capire che dobbiamo lavorare. Il test è stato impegnativo come con Lione, Monaco e Lens. Abbiamo scelto test importanti, siamo su una buona condizione ma dobbiamo lavorare».

DA SISTEMARE – Inzaghi parla di cosa l’Inter deve rifinire: «Adesso i carichi di lavoro questa settimana scenderanno perché sabato abbiamo l’esordio in campionato. Una settimana di lavoro coi carichi giusti ci permetterà di arrivare al meglio. Abbiamo fatto un buon lavoro, è normale che dei ragazzi sono arrivati dopo perché impegnati con la nazionale. Milan Skriniar ha iniziato dopo, abbiamo avuto un problemino per Marcelo Brozovic e speriamo che sabato sia a posto. La condizione di Skriniar e degli altri sta salendo, abbiamo fatto un buon possesso stasera contro una delle quattro migliori in Europa. Adesso avviciniamoci a sabato».