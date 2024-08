Inzaghi: «Inter, impegno giusto ma non sono soddisfatto! Due episodi»

Inzaghi rammaricato dopo Genoa-Inter terminata sul punteggio di 2-2, ha commentato su DAZN il pareggio maturato allo Stadio Marassi, dicendosi però non soddisfatto per la gestione della palla nel secondo tempo.

L’ANALISI – Simone Inzaghi ha commentato la partita con un filo di amarezza: «C’è delusione perché i ragazzi a parer mio hanno fatto una partita seria, hanno fatto un buon primo tempo dove abbiamo creato tanto e subito un gol fortunoso. Poi siamo stati bravi a recuperare e l’occasione di Dimarco con il salvataggio miracoloso di Badelj. Nel secondo tempo siamo stati un po’ lenti nel far girare la palla, abbiamo trovato un pareggio e non sono soddisfatto. Ho messo dentro Asllani e dovevamo gestire meglio la palla. Abbiamo secondo gol che non dovevamo concedere. I ragazzi hanno fatto una partita di cuore, ma è un pareggio che non ci soddisfa per quello che abbiamo creato, ma onore al Genoa. Abbiamo sempre faticato in questo campo, è difficile portare a casa le partite con due episodi simili».

Poca lucidità in campo, Inzaghi spiega il cambio

POCA LUCIDITA – Simone Inzaghi commenta la partita del difensore tedesco, fino ad arrivare all’errore commesso in occasione del rigore concesso: «Bisseck ha fatto un’ottima gara, però gli ultimi venti minuti non era lucido come i primi settanta. Lo stavo cambiando con Pavard, però ho preferito non perdere centimetri e inserire Asllani».