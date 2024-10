Inzaghi: «Inter, bene così! Io ho un obbligo. Serve ritrovare continuità»

Inzaghi dopo Inter-Stella Rossa, in un’intervista rilasciata a bordocampo a San Siro su Inter TV ha parlato con soddisfazione di questa partita.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi ha analizzato così la partita vinta 4-0 dall’Inter a San Siro: «Abbiamo fatto un’ottima gara, sapevamo che la Stella Rossa avrebbe fatto una partita prettamente difensiva. I ragazzi però sono stati bravi, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Quarantotto ore fa eravamo in campo a Udine e in un giorno e mezzo abbiamo preparato una partita per noi importante, ma sarà così tutto l’anno. Ho l’obbligo di fare le scelte migliori per il bene dell’Inter. Prossimo step? Andiamo avanti lavorando, abbiamo 4 punti in Champions League dopo due partite. In campionato ne abbiamo undici dopo sei partite, dobbiamo trovare continuità. Contro il Torino sarà una partita non semplice perché troviamo un avversario in salute che sta bene, verrà a San Siro a farà un’ottima gara».