Inzaghi: «Inter, grandissimo contributo di tutti! Il Lecce aveva fatto penare»

Inzaghi avrà cinque giorni un po’ più tranquilli, dopo il 2-0 in Inter-Lecce. Al termine di una settimana molto complicata l’allenatore si è presentato a Inter TV per giudicare il successo odierno.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è finalmente sollevato per quanto visto in Inter-Lecce: «Un’ottima prestazione, intensi e sempre concentrati per novantatré minuti. Molto molto bene, poi chiaramente il secondo gol in apertura di secondo tempo ci ha agevolati. Però anche il primo tempo bene, sempre in partita con la testa giusta contro un avversario che aveva fatto penare tante squadre. Tutti, da chi ha giocato a chi è subentrato, hanno dato un grandissimo contributo. La difesa? Qui a San Siro stiamo facendo molto bene sia a livello offensivo sia difensivo. Stasera abbiamo lavorato bene da squadra, al di là dei difensori e dei centrocampisti tutti si sono aiutati: di questo sono molto soddisfatto. Abbiamo trovato una squadra molto aggressiva, che veniva tre contro tre davanti con le mezzali sulle nostre. Avevamo bisogno di tantissima mobilità e di triangolazioni, in questo i ragazzi sono stati molto bravi».