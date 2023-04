Inzaghi: «Inter, grande partita e tanti segnali positivi! Ai ragazzi ho detto…»

Inzaghi è intervenuto al termine di Inter-Lazio per parlare della vittoria della sua squadra. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport 24.

NON MOLLARE – Simone Inzaghi ha detto la sua sulla sfida vinta dall’Inter contro la Lazio. Così l’allenatore intervistato al termine del match da Sky Sport 24: «Abbiam fatto una delle migliori partite in questi venti mesi che sono qua. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di continuare così, non mollare, non perdere le distanze e continuare a giocare. C’è stata una grandissima prestazione. Venivamo da un mercoledì intenso di semifinale di Coppa Italia ma l’Inter ha giocato dall’inizio alla fine contro una squadra, seconda in classifica, fortissima e di qualità. Oggi davvero una bellissima Inter. È cambiato qualcosa nella testa? Dovevamo avere motivazione. Adesso avremo altre gare importanti, la prossima già tra 72 ore. Dovremo continuare così. Inter-Lazio è stata una grande partita e un grande risultato. Ho avuto grandissimi segnali sia da chi è subentrato che da chi ha giocato dall’inizio. C’è stato uno spirito di gruppo pazzesco. A fine primo tempo ho fatto i complimenti perché eravamo sotto immeritatamente. Ho detto che bisognava insistere e fare quello che avevamo preparato nei due giorni precedenti, sapendo che la Lazio ha ottimi giocatori anche di ripartenza».

Inzaghi fiero della sua Inter

STAGIONE EMOZIONANTE – Inzaghi continua la sua disamina su Inter-Lazio: «Dovevamo rimanere concentrati e credere in quello che stavamo proponendo. I cambi sono stati importanti ma anche quelli che hanno cominciato e abbiam vinto una partita per noi fondamentale. Siamo ancora in ritardo ma dobbiamo continuare così. Gosens ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo perché è un giocatore importantissimo. Da gennaio sta facendo molto bene e ci sta dando tantissima intensità. Oggi ho fatto una scelta diversa perché volevo giocare di più la palla. Deve continuare e speriamo che non si debba fermare perché in questo momento abbiamo bisogno di tutti. Sto cercando di alternare tutti perché è abbiamo delle partite fitte e molto impegnativo. Stiamo vivendo una stagione emozionante, noi e i nostri fantastici tifosi, che anche oggi ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Sappiamo che in campionato abbiamo perso qualche punto importante, che non meritavamo, però è questo il nostro percorso. Abbiamo fatto delle partite europee di grandissimo livello, in campionato a volte per stanchezza e perdita di lucidità le abbiamo perse. Ma sono ampiamente soddisfatto di quello che abbiamo fatto nelle coppe. Non dimentichiamoci che questa squadra a gennaio ha vinto l’unico scudetto disponibile in Italia. cercheremo di fare il massimo come sempre fatto. I nostri tifosi sono importantissimi per noi, c’è una grandissima unione e sinergia. Sappiamo che possiamo fare bene e continuare così».