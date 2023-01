Inzaghi: «Inter, grande orgoglio! Aspettiamo Brozovic e Handanovic»

In conferenza, Inzaghi ha festeggiato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Dalla sala stampa del Meazza il tecnico ha commentato la vittoria per 1-0 di stasera in Inter-Atalanta.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Atalanta.

Oggi ha inserito giocatori come Lukaku e Gosens, come li userà da qui alla fine?

Parlare di singoli in una serata del genere mi viene difficile. Grandissima partita di organizzazione e corsa, novantacinque minuti fatti molto bene contro una squadra forte. Volevamo questa semifinale a tutti i costi davanti ai nostri tifosi, è stata una bella serata ma dobbiamo metterla da parte. Ci dà grande orgoglio essere l’unica squadra impegnata su tutti i fronti in Italia, adesso affronteremo questa semifinale nel migliore dei modi.

Cosa porta per il derby?

Gara dispendiosa. Qualificazione meritata ma dobbiamo metterla da parte, recuperando energie fisiche e mentali sapendo che ci sarà un’altra partita importante.

Ci sono due Inter, una di campionato e una di coppa?

Io penso che siano stati bravissimi i ragazzi. Avevamo preparato la gara contro un avversario scomodo, fra i più difficili da affrontare in Serie A. Adesso aspettiamo l’avversario, dobbiamo giocare in campionato e tornerà la Champions League.

Le sbavature di Onana perché?

Sta facendo molto bene, sta avendo un rendimento costante. Non dimentichiamo che è il primo anno che sta giocando all’Inter, è un portiere di esperienza che viene dall’Ajax. Non dimentichiamo che abbiamo fuori Handanovic, che con tutte queste partite ravvicinate gli avrei fatto fare qualche partita. Lui e Brozovic spero di poterceli avere, si sono allenati quasi a pieno regime senza avere problemi. Aspettiamo loro per essere al completo, sappiamo che sarà un tour de force però ci andiamo con grande fiducia.

Visto il rendimento del Napoli la Coppa Italia diventa il primo obiettivo?

Anche l’anno scorso, che eravamo punto a punto, aveva un grandissimo valore per noi. In campionato siamo in ritardo come tutte le altre, abbiamo commesso qualche errore ma anche negli altri campionati il Bayern Monaco, che abbiamo provato con mano e visto che squadra è, ha un punteggio molto più alto. In qualsiasi altro campionato con quaranta punti in venti partite ci staremmo ampiamente giocando lo scudetto. Ma bisogna fare i complimenti al Napoli.