Inzaghi: «Inter grande anche nel 1° tempo! Godiamoci la vittoria»

Per Inzaghi c’è anche l’intervista su Inter TV al termine della partita contro la Lazio. Ecco come l’allenaotre si è espresso al canale tematico ufficiale della società.

IL COMMENTO DEL TECNICO – La valutazione di Simone Inzaghi sui tre punti di Inter-Lazio: «Importantissimi, voluti e ottenuti con merito contro una squadra di valore. Sapevamo quanto contava la vittoria e abbiamo fatto una grande partita dal 1′ al 96′. Grande spirito di reazione? Assolutamente sì. Avevamo parlato a fine primo tempo di rimanere concentrati in partita, senza concedere ripartenze, che continuando sarebbe arrivato. Non abbiamo perso le distanze e abbiamo vinto una partita importante che ci dà tre punti, ma il nostro cammino è ancora lungo. Chiaramente avrei voluto un primo tempo diverso per risultato, ma da allenatore devo saper scindere il risultato dalla prestazione. La mia Inter, anche nel primo tempo, aveva fatto una grande gara».

CONCRETIZZATO AL MOMENTO GIUSTO – Inzaghi parla delle tante occasioni: «La squadra è sempre stata unita, aggressiva e determinata, quello che ci vuole per vincere partite così contro una squadra come la Lazio che sta meritando di essere al secondo posto. Ora dev’esserci il prosieguo delle gare fatte in maniera positiva. Nell’ultimo periodo questa è la migliore assieme a quella di Lisbona, però adesso è giusto goderci questa vittoria meritata. Da domani già testa al Verona perché fra meno di settantadue ore si tornerà in campo».