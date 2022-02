Inzaghi: «Inter, giocatori vincenti e l’hanno dimostrato! Restiamo lucidi»

Inzaghi, in conferenza stampa, ha proseguito la serie di sue dichiarazioni su Genoa-Inter. Queste le risposte date dal Ferraris ai giornalisti presenti dopo lo 0-0 di stasera.



CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Genoa-Inter.

C’è un aspetto realizzativo su cui lavorare?

Senz’altro. Io penso che, oltre il primo quarto d’ora, abbiamo tenuto bene il campo. Non era semplicissimo giocare su questo terreno ma abbiamo fatto venti tiri in porta, quattordici calci d’angolo a zero e 70% di possesso palla. Chiaramente era una partita da vincere però dobbiamo fare di più per indirizzare l’episodio nella nostra direzione.

Anche col Sassuolo i dati andavano nella stessa direzione. A volte gira così, ma Lautaro Martinez è una scelta tattica o tenuto per il derby?

Lautaro Martinez, Skriniar e tanti altri giocatori importanti erano fuori. Si accumulano le partite e la stanchezza, devo essere bravo di volta in volta a cambiare i giocatori.

Inzaghi, ritiene che il Genoa l’abbia messo in difficoltà?

Molto aggressivi. Sono stati molto bravi, sappiamo che sono in un ottimo momento fisico e mentale nonostante la classifica. Abbiamo trovato una squadra organizzata, che è difficile da battere in questo momento.

A livello mentale qualcosa non va nell’Inter?

No, io penso che i giocatori sono dei vincenti. L’hanno dimostrato con lo scudetto e la Supercoppa Italiana, sono giocatori che vogliono sempre vincere. Normale che vogliamo vincere sempre, sono quattro partite che non si vince ma dobbiamo restare lucidi e sul pezzo. Così torneremo a vincere.