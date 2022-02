Inzaghi: «Inter, fatto cambi ma non si è visto! Volevamo questa semifinale»

Inzaghi è tornato a parlare al termine di Inter-Roma: lo ha fatto al canale tematico ufficiale, a seguito del 2-0 in Coppa Italia che vale l’accesso alle semifinali. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla dopo Inter-Roma: «Risposta migliore? Penso di sì. Era una partita importante dopo quella di sabato, però i ragazzi sono stati bravissimi. Hanno interpretato la gara fin da subito, hanno fatto una partita concentrata e tecnica. Abbiamo tenuto bene il campo, volevamo questa semifinale e adesso ce la giocheremo più avanti. I ragazzi sono stati molto bene in campo, poi ho la fortuna di poterli alternare. Stasera ho fatto dei cambi ma non si è visto: chi ha giocato e chi è entrato ha dato grandi risposte. Il Napoli? Adesso avremo qualche problema per le squalifiche, abbiamo avuto anche l’infortunio di Alessandro Bastoni. Ci saranno Napoli e Liverpool in quattro giorni e dovremo prepararle nel migliore dei modi».

PROSSIMI IMPEGNI – Inzaghi si focalizza sulle partite che arriveranno: «Fisicamente ci arriviamo bene. A parte i due risultati diversi le prestazioni sono state buone entrambe, sia col Milan sia con la Roma. Purtroppo c’è stato l’infortunio di Bastoni e c’è qualche squalifica, lo sappiamo ma dobbiamo andare avanti».