Inzaghi: «Inter, faccio i complimenti! Potevamo risentirne oggi»

Inzaghi ha dovuto cambiare qualcosa, ma alla fine è riuscito a ottenere i tre punti contro la Cremonese. A Inter TV, nel post partita, l’allenatore ha provato a dare una motivazione di cosa è successo allo Zini.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi commenta Cremonese-Inter e il momento: «Avevamo approcciato benissimo la gara, chiaramente un gol così che non si vede spesso in quel modo ci poteva abbattere. Invece la squadra è rimasta concentrata e ordinata, ha fatto una vittoria meritata. Mi sono complimentato con i ragazzi per la reazione. Cosa mi tengo? La concentrazione che abbiamo avuto, siamo sempre stati squadra sia nei momenti belli sia in quelli meno. Ottimo carattere, dovevamo dimenticare in fretta la sconfitta di martedì. Abbiamo fatto una partita solida, di squadra, coi tre punti che chiaramente aiutano la nostra classifica. Bisogna essere squadra sempre, nei momenti migliori e in quelli meno. Stasera i ragazzi l’hanno dimostrato, perché preso quel gol lì la squadra poteva risentirne. Invece i ragazzi hanno fatto due gol e vinto».