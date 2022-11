Inzaghi: «Inter, ecco il segreto in Champions League. Tutto meritato»

Per Inzaghi intervista anche con Inter TV nel dopogara del 2-0 al Bayern Monaco in Champions League. L’allenatore, pur sconfitto all’Allianz Arena, si prende le note positive dalla partita.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà una valutazione generale dopo Bayern Monaco-Inter: «Abbiamo fatto una buona gara, contro una squadra di assoluto valore. Nel primo tempo abbiamo approcciato bene la gara, potevamo sbloccarla sul rigore-non rigore di Nicolò Barella e sull’occasione di Lautaro Martinez. Poi abbiamo subito gol su calcio piazzato e questo un po’ ci ha penalizzati, ma siamo sempre rimasti in partita. Il turnover? Hanno giocato giocatori che hanno fatto tutti molto bene. Mi viene in mente Matteo Darmian nel ruolo di terzo, Roberto Gagliardini fuori da tempo. Hanno fatto bene tutti come Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, sono soddisfatto. La qualificazione? Era importantissima, sapevamo che non era semplice per chi andavamo ad affrontare però i ragazzi sono stati molto bravi e l’hanno meritata. Adesso per la Champions League ci pensiamo a febbraio».

LA CHIAVE – Inzaghi trova il segreto del cambio di marcia dell’Inter: «Dopo l’andata abbiamo fatto una serie di partite molto intense, riuscendo a fare quattro punti col Barcellona. È lì che ci siamo guadagnati la qualificazione. La Juventus? Si affronta con tantissima determinazione e aggressività. Sappiamo che ne mancano tre da qui alla sosta e dobbiamo cercare di affrontarle nel migliore dei modi».