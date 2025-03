Inzaghi: «Inter, ecco chi recupera! Non gestiamo energie»

Può sorridere Inzaghi dopo Feyenoord-Inter, vista la vittoria per 0-2 e il ritorno al gol dei due attaccanti titolari. In conferenza stampa, dal de Kuip, l’allenatore valuta cosa lasci il successo.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST PARTITA FEYENOORD-INTER

Come valuta l’attacco? Sono tornati a segno i due titolari.

Gli attaccanti sono importantissimi per noi, anche quelli subentrati. In campionato abbiamo anche Correa, Thuram sta convivendo con un problema e il dolore non gli è ancora scomparso del tutto. Però sta lavorando bene. Sugli esterni Acerbi, Bastoni e Bisseck quando è entrato sono stati bravissimi, anche per la disponibilità che hanno dato. Non era una partita semplice: abbiamo vinto il primo round, il secondo sarà a San Siro ma prima c’è una partita da preparare in quarantotto ore.

De Vrij infortunato?

No, si sentiva un po’ affaticato. Era tranquillissimo, non dovrebbero esserci problemi e aveva chiesto il cambio anche prima del contrasto con Ueda.

Una nuova partita con la porta inviolata.

Dobbiamo continuare. Sappiamo il percorso che stiamo facendo, recuperare energie e ascoltare il giusto. Il calendario sappiamo com’è, ma con questa disponibilità c’è grande ottimismo sperando di recuperare i giocatori.

Energie da gestire per l’Atalanta?

Assolutamente no, sarebbe un ragionamento sbagliato. Ci piace la Champions League, abbiamo lottato per arrivare agli ottavi. Abbiamo vinto il primo round ma il secondo sarà difficilissimo, contro una squadra che ha fatto tre gol al Manchester City. Dovremo fare grande attenzione.

Inzaghi, come si gestiranno Sommer e Martinez ora?

Vedremo con calma. Martinez ha fatto vedere le proprie qualità, su cui nessuno aveva dubbi. È stato bravissimo a stare tranquillo per un periodo e adattarsi bene, perché essere portiere dell’Inter non è semplice e giocare a San Siro non è facile. Ha un portiere con lui di grandissima esperienza che sta facendo bene, adesso valuterò ma sono molto soddisfatto di Sommer, Martinez, Di Gennaro e Calligaris che è stato con noi diverso tempo e mi complimento con lui per essere stato decisivo ai rigori.

L’Inter unta al double?

Al Treble (ride, ndr). Dobbiamo essere competitivi in quello che facciamo, dobbiamo andare avanti sapendo che ci sono degli avversari che ogni domenica cercano di metterci in difficoltà. È stato oggi il Feyenoord, sabato il Napoli, martedì scorso la Lazio, tre giorni prima il Genoa e prima ancora la Fiorentina. Sappiamo che contro di noi le squadre danno il massimo.

Tre partite prima della sosta: chi può recuperare per Inter-Monza?

Non lo so. Penso che Carlos Augusto possa provare a esserci, Zalewski pure. Secondo me Carlos Augusto è qualche giorno in vantaggio su Zalewski, Darmian e Dimarco non so se riuscirò ad averli in queste tre partite. C’è grande fiducia, abbiamo uno staff che ci può permettere di lasciare quest’emergenza alle spalle.

C’erano grande preoccupazioni per questo filotto, come l’ha vissuta Inzaghi?

Ai ragazzi ho detto che abbiamo vinto il primo round, siamo felici di questa partita ma dobbiamo dare seguito fra sei giorni.