Inzaghi: «Inter, due vittorie volute e cercate! La società ha lavorato»

Inzaghi è soddisfatto dopo Inter-Shakhtar Donetsk 2-0, partita che aggiunta allo 0-3 di Sheriff-Real Madrid è valsa gli ottavi di Champions League con un turno d’anticipo (vedi articolo). Intervistato da Amazon Prime Video il tecnico ha commentato il momento.

PRIMO STEP – Tre giorni perfetti per Simone Inzaghi, fra Inter-Napoli e stasera lo Shakhtar Donetsk: «Due vittorie volute, cercate, contro avversari di valore che hanno permesso di fare due ottime partite davanti ai nostri tifosi, che ci hanno aiutati dal 1′ al 95′ domenica col Napoli e stasera con lo Shakhtar Donetsk. Sei 0-0, vieni da quattro partite secondo me fatte molto bene, eri partito con una sconfitta immeritata contro il Real Madrid e c’era tensione. Incontravamo una squadra che in ogni momento ti può punire e fare gol, per questo avete visto un’esultanza di questo genere. La società non si è abbattuta, ha cercato di lavorare e portato dei giocatori funzionali. Abbiamo cercato di indirizzare la stagione, dobbiamo cercare di portarla nel migliore dei modi. La qualificazione è un traguardo che mancava da dieci anni».