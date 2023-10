Inzaghi: «Inter, due punti sanguinosi. Arbitro? Non è colpa sua»

Inzaghi parla anche in sala stampa dopo il brutto 2-2 di Inter-Bologna di oggi. Questa la sua conferenza a margine del pareggio facendosi rimontare due gol di vantaggio arrivati entro il 13′.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Bologna.

Può spiegare a livello tecnico l’errore del 2-2?

Una disattenzione grave. È andato male un contrasto, poi Acerbi doveva fare altro ma abbiamo sbagliato tutti. Dispiace perché è una disattenzione grave. Sul 2-0 al 15’ completamente la partita in mano: non dovevamo creare il 2-1 per poi rimetterli in gara.

C’è stato nervosismo alla fine.

Non mi va di parlare dell’arbitro. C’era nervosismo per il calcio d’angolo, ma non è colpa dell’arbitro se abbiamo fatto 2-2. Quando metti due disattenzioni così è difficile portare a casa i tre punti.

Quando si fa l’assalto finale non sembra che manchino un po’ di chili e centimetri in attacco?

Noi non è che abbiamo messo tante palle da dietro, abbiamo provato sempre a giocare e andare sugli esterni. Ci hanno annullato un gol, c’è stata l’occasione di Lautaro Martinez e il tiro di Carlos Augusto. Chiaramente non siamo stati fortunatissimi in alcune occasioni, ma dobbiamo essere lucidi ad analizzare e capire che sul 2-0 dovevamo fare meglio e non rimettere in partita il Bologna.

Sul mercato chiederà un attaccante?

No. Abbiamo parlato con la società, inizialmente si pensava che l’infortunio di Arnautovic fosse più lungo: su cinque settimane ne sono passate due. Le rotazioni ci mancano, gli altri sono recuperati e speriamo con tutte queste partite che abbiamo di non avere altri problemi.

Inzaghi, più arrabbiato per il 2-1 o il 2-2?

Sono due errori gravi che non puoi permetterti per vincere. Nel primo avevamo due giocatori a zona che dovevano posizionarsi meglio, arriva un calcio d’angolo che probabilmente c’era fallo prima su Dumfries e devi posizionarti meglio. Abbiamo rimesso in partita il Bologna, che sappiamo che aveva fermato il Napoli e la Juventus. Eravamo stati bravi, da quel momento è entrato in partita e abbiamo lasciato due punti sanguinosi.