Inzaghi: «Inter, due disattenzioni incredibili! Oggi errori pesanti»

Inzaghi non è riuscito a incidere in Inter-Bologna, non risultando purtroppo perfetto nella lettura della partita. Nel dopogara si sofferma su queste situazioni a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi non è certo soddisfatto dopo Inter-Bologna: «C’è tantissima amarezza da parte mia e da parte dei ragazzi, perché la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Ci sono state due disattenzioni incredibili: avanti di due gol era una partita da dover vincere. Dobbiamo lavorare, concentrazione sempre alta sia negli allenamenti sia durante la gara. Stasera abbiamo commesso due errori di concentrazione pesanti che ci hanno condizionato. Dispiacere? Per il risultato soprattutto, per quello che abbiamo costruito avremmo meritato altro. Il calcio è così: servono cento minuti di concentrazione. Nelle ultime due sfide in casa volevamo altri risultati. La sosta? Chiaramente dovremo essere molto bravi e farci trovare pronti. Abbiamo finito il ciclo di partite, i pochi che rimarranno lavoreranno qui poi si tornerà e riinizierà un altro ciclo di partite molto intenso».