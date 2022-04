Inzaghi: «Inter, dovevamo fare il secondo gol. Mancato qualcosa»

Intervista a Inter TV per Inzaghi dopo la partita di Bologna. L’allenatore si è espresso in merito al disastroso recupero della ventesima giornata di Serie A giocato al Dall’Ara.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Ecco come Simone Inzaghi ha valutato Bologna-Inter: «Abbiamo provato fino all’ultimo a vincerla, poi dopo lo 0-1 dovevamo fare il secondo gol. Purtroppo abbiamo subito l’1-1, che potevamo evitarlo, siamo entrati nel secondo tempo abbastanza bene e abbiamo avuto delle occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol, poi dopo il 2-1 ci siamo innervositi e abbiamo perso le distanze. Perdiamo purtroppo una partita che ci complica il percorso. Cos’è mancato? Un po’ di cinismo e qualche episodio. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare il secondo gol, purtroppo poi nel secondo tempo ci siamo innervositi nelle giocate e siamo diventati frenetici dove potevamo fare meglio. L’Udinese? Sappiamo che ci aspetta questa gara, abbiamo visto che troveremo un’altra squadra in salute come stasera era il Bologna. Dovremo farci trovare pronti».