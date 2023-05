Inzaghi: «Inter, dovevamo essere più bravi. C’è rammarico»

Conferenza per Inzaghi dal Maradona dopo Napoli-Inter. In sala stampa, l’allenatore ha commentato cos’è successo questo pomeriggio nella partita persa 3-1 nella terzultima giornata di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Napoli-Inter.

C’è dispiacere per come si è evoluta la partita?

C’è delusione per la sconfitta, perché venivamo da otto vittorie consecutive. Sapevamo che nel secondo tempo avremmo trovato più spazio e avremmo chiaramente fatto una fase offensiva più determinata, però una volta raggiunto il pareggio all’82’ dovevamo essere più bravi. Poi bisogna fare i complimenti a Di Lorenzo, che ha fatto un bellissimo gol.

Come si gestisce un’altra partita fra tre giorni?

Dobbiamo essere bravi. Sappiamo cosa ci sarà il 10 giugno, ma prima fra settantadue ore abbiamo un’altra finale con una squadra in forma che ha centrato due finali come l’Inter. Chiaramente oggi partita molto dispendiosa, col Napoli che sappiamo che squadra è abbiamo dovuto correre molto. Avendo raggiunto il pari all’82’ c’è rammarico, è una sconfitta che ci rallenta un po’ il nostro percorso in campionato.

Zero minuti per Dzeko è un’indicazione in vista di Fiorentina-Inter?

Ho delle idee, però come dico sempre di volta in volta valuterò. Nelle due semifinali di Champions League ho dato continuità per le risposte avute, ma c’erano anche col Sassuolo e oggi. Oltre a Lukaku abbiamo visto i giocatori che nell’ultimo periodo hanno giocato meno essere in buone condizioni fisiche.

Inzaghi, più gratificante aver raggiunto due finali o più complicato aver perso dodici partite in campionato?

Per quanto riguarda il campionato sappiamo che il nostro percorso non è soddisfacente. Non siamo contenti, io in primis. Poi nelle coppe siamo stati straordinari a raggiungere due finali, ma dobbiamo essere più bravi: le finali è bello giocarle ma ancora di più vincerle.