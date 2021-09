Inzaghi: «Inter, dovevamo concretizzare di più! Speso tantissimo»

Inzaghi in conferenza stampa commenta Inter-Real Madrid 0-1, soffermandosi sulla prestazione della squadra, soprattutto nel corso del primo tempo.

IN CONFERENZA – Inzaghi si dice dispiaciuto per la sconfitta maturata questa sera a San Siro contro il Real Madrid, considerando inoltre la prestazione della squadra: «Dispiace perché non meritavamo di perdere, così come ha detto anche Ancelotti. Avremmo dovuto concretizzare le occasioni create. Squadra ritirata dopo i cambi? Volevo lo stesso atteggiamento, nel primo tempo avevamo speso tantissimo. Contro abbiamo trovato un portiere forte, Courtois ha fatto grandissime parate».