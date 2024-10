Inzaghi: «L’Inter doveva segnare 7 gol alla Juventus. Dispiacere per l’esito»

Simone Inzaghi si è pronunciato nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport al termine di Inter-Juventus: «Sono tanto arrabbiato. C’è delusione, ma devo ripartire. Sarà motivo di analisi il fatto dei 4 gol presi. Non si possono assolutamente prendere. Giocavamo contro una squadra che aveva preso solo una rete su rigore, mentre stasera ne doveva prendere 7. Noi siamo una formazione esperta, non c’erano avvisaglie fino al gol di Yildiz del 4-3 della Juventus. Abbiamo preso quel gol, ci siamo disuniti e poi sulla quarta rete abbiamo triplicato su un uomo, cosa che non si fa mai. Meritavamo sicuramente di vincere. Si tratta di un dispiacere per quello che abbiamo messo in campo».

Inzaghi sulle difficoltà in difesa dell’Inter (contro la Juventus e non solo)

SULLA DIFESA – Così Simone Inzaghi sulle fragilità difensive dell’Inter contro la Juventus: «Si tratta di un momento in cui bisogna lavorare di più e meglio. Io, da allenatore, devo far meglio. Non puoi subire quattro tiri e quattro gol. Ci stiamo mettendo del nostro, quindi bisogna sicuramente fare di più. Abbiamo concesso dei gol che non si possono far segnare alla Juventus. Il risultato influenza i giudizi, io devo essere lucido e razionale. Per quanto riguarda la fase di possesso, secondo me abbiamo fatto un’ottima gara contro la Juventus. Giusto che ci siano delusione e rabbia, ma abbiamo fatto abbastanza».

GLI INFORTUNI – Così Simone Inzaghi sugli infortuni che stanno complicando i suoi piani in termini di turnover: «In questo momento abbiamo problemi nelle rotazioni. Barella, a causa dei problemi di Zielinski, ha dovuto giocare da play mentre stava facendo benissimo da mezzala. Ma noi dobbiamo sopperire a queste cose perché siamo una grande squadra».