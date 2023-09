Inzaghi: «Siamo l’Inter, dovere di competere ovunque! Frattesi…»

Serata non semplice per l’Inter di Simone Inzaghi sul campo della Real Sociedad. L’allenatore nerazzurro esprime la propria opinione in merito al match di Champions League.

GRAZIATI – Simone Inzaghi interviene in collegamento con Sky Sport 24 al termine della sfida contro la Real Sociedad. Così il tecnico dell’Inter: «Non abbiamo approcciato bene la gara e ce la siamo complicati da soli inizialmente con quel gol. Abbiamo trovato un’avversaria di assoluto valore come la Real Sociedad. Lo avevamo preannunciato che sarebbe stata una squadra forte e solida. Bravi e fortunati perché nella prima ora. Siamo stati graziati, poi gli ultimi venti minuti la squadra ha pareggiato e avrebbe anche potuto vincere nei minuti finali. Non dimentichiamo che prima del derby avevamo sedici giocatori che venivano da quindi giorni di ritiro con le nazionali quindi abbiamo speso tanto fisicamente e mentalmente. Adesso dobbiamo essere bravi a recuperare perché giocando ogni 48-72 ore sappiamo che non è semplice. Frattesi non era al 100% perché negli ultimi due giorni non si era potuto allenare come si è sempre allenato lui. Probabilmente avrebbe giocato e avrebbe fatto rifiatare qualcuno ma il suo minutaggio non poteva essere più alto di questo. Più importanza al campionato? Assolutamente no. Noi siamo l’Inter e abbiamo il dovere di competere in tutte le competizioni. Adesso venivamo da un derby che sappiamo quanto porta via e bisogna ammettere che abbiamo trovato una squadra di assoluto valore».