Inzaghi: «L’Inter deve dare continuità alle ultime due vittorie. Spiego il turnover»

Simone Inzaghi si è così espresso nel pre-partita di Inter-Torino, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi si è pronunciato a DAZN prima dell’incontro tra Inter e Torino: «Si ragiona partita per partita. Chiaramente di volta in volta si sceglie, ho cambiato sette giocatori di movimento. Stasera dobbiamo dare continuità alla sfida di venerdì contro l’Udinese e quella di martedì contro la Stella Rossa».

Inzaghi sulla crescita dell’Inter e sui singoli

OBIETTIVO – Inzaghi ha così proseguito sui propositi che l’Inter deve realizzare nei prossimi tempi e sulle sue scelte di formazione: «Dobbiamo lavorare di squadra. Sappiamo che siamo solo all’inizio, però dobbiamo continuare a crescere e cercare di dare continuità alle ultime partite e lavorare al meglio. Ho cinque attaccanti che stanno tutti bene, mi mettono in grande difficoltà in ogni allenamento. Sta a me scegliere, Arnautovic e Taremi hanno giocato molto bene martedì. Io scelgo di volta in volta».

LA DIFESA – Inzaghi ha infine espresso il suo punto di vista in merito alla difesa e al rendimento necessario per fronteggiare al meglio i granata: «Sappiamo di poter fare meglio nella fase difensiva. Ora troviamo una squadra in salute che ha perso l’unica partita domenica, una sfida che aveva disputato da capolista».